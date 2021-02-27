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Son dakika spor haberi: Müthiş performans! Mohamed 'yu kulübeye hapsetti

Son dakika spor haberi... 'ın ara transferde kadrosuna kattığı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Mısırlı golcü 'deki gol sayısını 5 e yükseltti. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:16
Son dakika spor haberi: Müthiş performans! Mohamed Falcao'yu kulübeye hapsetti

'in 27. haftasında kritik mücadelede sahasında BB 'u konuk etti. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 gol ile ilk 45 dakikanın skorunu belirlerken, performansıyla da yıldızlaşmaya devam ediyor.

Mısırlı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 5 Süper Lig maçında 5 gol kaydederken, 'nda da attığı 1 golle toplam gol sayını 6'ya yükseltmiş oldu.

FALCAO'YU KULÜBEYE HAPSETTİ!

Sakatlığı nedeniyle 56 gündür maç kadrosuna alınmayan ise Erzurumspor maçında yedek olarak soyunurken, 6 gole ulaşan Mostafa Mohammed, golleriyle Radamel 'yu geride bırakarak adeta kulübeye hapsetti. Öte yandan Mohamed, Falcao'nun ardından bu sezon Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında iki gol atan ikinci oyuncu olurken, Gomis'in ardından 2007/08'den bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 gole en az maçta ulaşan ikinci oyuncu olma başarısını gösterdi.

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