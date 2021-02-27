Son dakika spor haberi: Müthiş performans! Mohamed Falcao'yu kulübeye hapsetti

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray kritik mücadelede sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed karşılaşmanın ilk yarısında attığı 2 gol ile ilk 45 dakikanın skorunu belirlerken, performansıyla da yıldızlaşmaya devam ediyor.

Mısırlı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 5 Süper Lig maçında 5 gol kaydederken, Türkiye Kupası'nda da attığı 1 golle toplam gol sayını 6'ya yükseltmiş oldu.

FALCAO'YU KULÜBEYE HAPSETTİ!

Sakatlığı nedeniyle 56 gündür maç kadrosuna alınmayan Radamel Falcao ise Erzurumspor maçında yedek olarak soyunurken, 6 gole ulaşan Mostafa Mohammed, golleriyle Radamel Falcao'yu geride bırakarak adeta kulübeye hapsetti. Öte yandan Mohamed, Falcao'nun ardından bu sezon Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında iki gol atan ikinci oyuncu olurken, Gomis'in ardından 2007/08'den bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 gole en az maçta ulaşan ikinci oyuncu olma başarısını gösterdi.