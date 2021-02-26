Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Radamel Falcao, Mostafa Mohamed'in takıma çabuk uyum sağlamasıyla ikinci plana düştü.
FALCAO TERİM'İ İKNA EDEMEDİ
Sabah'ın haberine göre, bu sezon yaşadığı iki ayrı sakatlık yüzünden tam 4 ay sahalardan uzak kalan Radamel Falcao sonunda iyileşti. İki haftadır idmanların tamamına katılan Falcao, ''Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oynamaya hazırım'' dese de Fatih Terim'i ikna edemedi.
Artık birinci forveti Mostafa Mohamed olan Terim, "Döndüğün gibi seni oynatamam" diyerek Kolombiyalı golcüye mesajı gönderdi.