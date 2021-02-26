Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Son dakika spor haberleri: 'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel ve ...

Son dakika spor haberleri: 'da sakatlığını atlatmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Radamel , teknik direktör 'le bir görüşme gerçekleştirdi ve beklediği yanıtı alamadı. Öte yandan bu sezon takıma katkısıyla dikkat çeken , son iki maçta ilk 11'de forma giyemedi. 26 yaşındaki futbolcunun . Erzurumspor maçında da yedek kulübesinde olacağı belirtildi. İşte Falcao - Fatih Terim görüşmesinin detayları ve flaş Taylan Antalyalı gerçeği...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 13:29
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

'da sakatlığını atlatan Radamel , Mostafa Mohamed'in takıma çabuk uyum sağlamasıyla ikinci plana düştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

FALCAO TERİM'İ İKNA EDEMEDİ
Sabah'ın haberine göre, bu sezon yaşadığı iki ayrı sakatlık yüzünden tam 4 ay sahalardan uzak kalan Radamel sonunda iyileşti. İki haftadır idmanların tamamına katılan Falcao, ''Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oynamaya hazırım'' dese de 'i ikna edemedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Artık birinci forveti Mostafa Mohamed olan Terim, "Döndüğün gibi seni oynatamam" diyerek Kolombiyalı golcüye mesajı gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

MOHAMED FALCAO'YU GÖLGEDE BIRAKTI!
Erzurumspor maçı kadrosuna girmesi beklenen Radamel 'nun süre alıp almayacağına oyunun gidişatına göre karar verilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

İlk planda yedek soyunacak Kolombiyalı santrforun, yorucu fikstürde Mostafa Mohamed yorulunca devreye girmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Sarı-kırmızılı teknik heyet, takım içindeki dengeleri de göze alarak 'ya kısıtlı dakikalarda şans vermeyi planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Sakatlıklar nedeniyle 2 sezonda tam 41 maç kaçıran 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oynadığı 31 maçta ise 16 gol 3 asiste imza attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

TAYLAN SAKAT SAKAT OYNAMIŞ!
Geçen haftaya kadar 'ın en çok süre alan ismi olan formasını Etebo'ya bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Taylan'ın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adalesindeki ağrılara rağmen sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

Deneyimli çalıştırıcı , Gedson Fernandes transferi ve Etebo'nun iyileşmesiyle Taylan'ı dinlendirmeye karar verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

TAYLAN İÇİN ACELE EDİLMİYOR
'nın yedek soyunduğu Kasımpaşa maçında fırsatı iyi değerlendiren Etebo formayı kaptı. Etebo'nun performansından memnun kalan Terim, dinlendirdiği Taylan'ın dönüşü için acele etmiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı...

. Erzurumspor maçında Etebo yine ilk 11'de olacak. Taylan ise yedek kulübesinde oturacak.

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