Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Younes Belhanda'ya doğum günü kutlaması

Son dakika spor haberleri: 'da 'ya doğum günü kutlaması

, ’in 27. haftasında ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu 'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:01
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Younes Belhanda'ya doğum günü kutlaması

'nde Teknik Direktör yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenman sonunda Faslı futbolcu 'nın doğum günü kutlandı.

İdmanda , tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. , kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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