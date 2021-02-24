Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

Galatasaray'dan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, ligde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti.
Galatasaray'dan devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transfer olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, ligde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti.
Çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol 1 de asist yapan Senegalli futbolcu taraftarın da gözüne girmeyi başardı.
Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin İngiltere'de kalması gündeme geldi.
Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne için 1.4 milyon Pound kiralama bedeli ödenmişti.
Diagne için West Bromwich'in efsane isimlerinden Kevin Phillips konuştu.
"BONSERVİSİ ALINMALI"
West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı.
Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım" diye konuştu.