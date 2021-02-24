Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

Son dakika spor haberleri: 'dan kiralık olarak gönderilen için flaş sözler

Son dakika spor haberleri: 'ın devre arasında ekiplerinden 'e kiralık olarak gönderdiği , performansıyla İngilizlerin gözüne girmeyi başardı. Yıldız futbolcu 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı. İngiliz ekibinin efsanelerinden ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:11
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

'dan devre arasında ekiplerinden Albion'a transfer olan Senegalli golcü , ligde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

Çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol 1 de asist yapan Senegalli futbolcu taraftarın da gözüne girmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu 'nin İngiltere'de kalması gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

Devre arasında 'a kiralanan için 1.4 milyon Pound kiralama bedeli ödenmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

için 'in efsane isimlerinden konuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

"BONSERVİSİ ALINMALI"

küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, '''nin bonservisi kesinlikle alınmalı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne için flaş sözler

Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım" diye konuştu.

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