Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: 'da kolları sıvadı! Değişim sürecek ()

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda kiralık gönderilen ve bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bu oyuncuların yerleri gelecek vadeden genç isimlerle doldurulacak. Ayrıca ve 'in bonservisleri alınacak. İşte takımdan ayrılacak isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:43 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:45
Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Süper Lig'de büyük bir çıkışa imza atan ve zirveye kurulan 'da bir yanda da gelecek planları yapılıyor. Ara dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için de şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

"Artık futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız" diyen , uzun yıllar sarı-kırmızılı formaya hizmet edecek bir kadro yapılandırması planlıyor. Buna göre öncelikle sezon sonunda maaşı yüksek ve yaşlı isimlerle yollar ayrılacak.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

SAKATLIKTAN ÇIKAMADI

Gönderılecek isimler arasında 35 yaşındaki Radamel Falcao başı çekiyor. 2 sezonda 31 maçta forma giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebi ile 41 maç kaçıran Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma maliyeti yıllık 5 milyon euro...

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Falcao için gelecek teklifler değerlendirerek Kolombiyalı oyuncuyla yolları ayıracak. Yıllık 3.85 milyon euro kazancıyla takımın en çok kazanan ikinci ismi olan Feghouli de gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

WEST BROMWICH'E BAĞLI

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcunun bedelsiz takımdan ayrılmasını istemeyen yönetim, yaz transfer döneminde Feghouli'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı formayla istenilen performansı sergileyemeyen Diagne de topun ağzında...

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde West Bromwich'e kiralık olarak giden Senegalli oyuncu, yeni takımının Premier Lig'de kalamaması halinde transfer döneminde başka bir takıma satılacak.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

YÖNETİME LİSTESİNİ VERDİ

bu isimlerden gelecek bonservis geliri ile ilk olarak Henry ve 'in satın alma opsiyonlarını kullanarak oyuncuların tapusunu alacak.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan iki isim sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki ilk transferleri olacak. Yönetim, teknik direktör 'in belirlediği genç isimlerle temas kuracak ve sezon bitmeden anlaşılmaya çalışılacak.

Savaş ÇORLU

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

7 GOLLÜK KATKI YAPTILAR

Mısır'ın Zamalek takımından kiralanan , formasıyla çıktığı 5 kar- şılaşmada 4 gol kaydetti. Monaco'dan kiralanan Henry ise 4 maçta ağlara 3 gol bıraktı. İki oyuncu sarı-kırmızılı ekibin ligde 7'de 7 yapıp liderliği tapulamasın da önemli rol oynadı.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

11 HAZiRAN'A KADAR SÜRESİ VAR

Sözleşmesinde 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunan Henry için bu hakkın en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kullanılması gerekiyor. Ancak bunun için mutlak bir oyuncu satmak zorunda...

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Çünkü UEFA ile 2018 yılında imzalanan anlaşma 2021-22 sezonunda tamamlanacak. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon euro ve 2020'yi de 10 milyon euro zararla kapatması yönünde karar alınan , 2021 yılını ise borçsuz tamamlamak zorunda…

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

DIAGNE'DEN 8 MİLYON EURO GELEBİLİR

'nun bonervisinin alınması konusunda en büyük güvence Diagne... West Bromwich küme düşse de 4 milyon euro ödeyerek bonservisini alma konusunda protokol imzaladı. Çok fazla olmasa da umutlar West Brom'un, ligde kalması. Bu durumda 'ın kasasına pazarlıksız 8 milyon euro girecek.

Son dakila spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kolları sıvadı! Değişim sürecek (GS spor haberi)

Bununla birlikte West Brom, ligde kalmayı başaramaz ve 4 milyon euro'ya golcü futbolcunun bonservisini alırsa da sarıkırmızılı takımın hakkını kaybetmeyecek. Çünkü İngiliz ekibi olur da Senegalli golcüyü alır ve farklı bir takıma satmak isterse 4 milyon euro'luk bölümünü her şartta G.Saray'a ödemek zorunda kalacak.

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