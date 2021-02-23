Otavio’da Milan rakip oldu

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Otavio'yu Milan'ın istediğini iddia etti. Porto'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Brezilyalı 10 numara için Serie A devinin karşısında çok ciddi rakiplerin olduğu belirtildi. Otavio'nun taliplerinden birisi de Galatasaray... Portekiz basını, Porto'dan kazandığı rakamı ikiye katlayan bir teklif aldığını yazmıştı.