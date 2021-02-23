Haberler Galatasaray Otavio’da Milan rakip oldu

Otavio’da rakip oldu

için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, son iddia 'dan geldi. Gazeteci Fabrizio Romano, Otavio'yu 'ın istediğini iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Otavio’da Milan rakip oldu

gazeteci Fabrizio Romano, Otavio'yu 'ın istediğini iddia etti. 'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Brezilyalı 10 numara için devinin karşısında çok ciddi rakiplerin olduğu belirtildi. Otavio'nun taliplerinden birisi de ... basını, Porto'dan kazandığı rakamı ikiye katlayan bir teklif aldığını yazmıştı.

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