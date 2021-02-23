İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Otavio'yu Milan'ın istediğini iddia etti. Porto'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Brezilyalı 10 numara için Serie A devinin karşısında çok ciddi rakiplerin olduğu belirtildi. Otavio'nun taliplerinden birisi de Galatasaray... Portekiz basını, Porto'dan kazandığı rakamı ikiye katlayan bir teklif aldığını yazmıştı.
Otavio’da Milan rakip oldu
Galatasaray için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, son iddia İtalya'dan geldi. Gazeteci Fabrizio Romano, Otavio'yu Milan'ın istediğini iddia etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50