Haberler Galatasaray Mostafa Mohamed'e büyük övgü! 'Salah'

'e büyük övgü! 'Salah'

Devre arası transfer döneminde 'a gelen ve gollerini sıralamaya başlayan , taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. ’ın Al-Masry Al-Youm gazetesi, Mohamed’in Galatasaray’daki performansını mercek altına aldı. Gazete, “Harika işler yapıyor. Gelecekte Mısır futbolunda Mohamed Salah’ın yerini alacak” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:38
Mostafa Mohamed'e büyük övgü! 'Salah'
'un ara transferde Zamalek'ten aldığı performansıyla sadece 'de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan 'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu. Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda 'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. 'da oynayan Salah gibi bir gün o da 'de forma giyecek" denildi.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Mohamed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık 'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece 'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi. ()
SON DAKİKA