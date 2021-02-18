Haberler Galatasaray Galatasaray resmen açıkladı! Google ile sponsorluk...

resmen açıkladı! ile sponsorluk...

'da son dakika haberi... Cimbom, yaptığı açıklamada, ile iş birliği yapıldığını açıklarken, sarı kırmızılı taraftarların Chrome uzantısını ekleyerek takımlarına maddi destekte bulunabileceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:12
Galatasaray resmen açıkladı! Google ile sponsorluk...

Süper Lig'de zirvede bulunan , kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen Cimbom, Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama;

"Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek.

Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Google Chrome Web Mağazası'ndan kolayca indireceğiniz Google Chrome Galatasaray eklentisi ile hem kulübümüze maddi destek olacaksınız hem de bu uygulama ile özel bir tarayıcı temasına sahip olacaksınız. Galatasaray Chrome eklentisi sayesinde artık arama ekranınız da sarı-kırmızı olacak.

Galatasaray Chrome eklentisini Windows veya MacOS için indirip kulübümüze destek verebilirsin."

SON DAKİKA