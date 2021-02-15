Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

Galatasaray'ın her maçında farklı isimler parlamaya devam ediyor. Dün Kasımpaşa karşısında da bu sezon kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu sahnedeydi.
Galatasaray'ın her maçında farklı isimler parlamaya devam ediyor. Dün Kasımpaşa karşısında da bu sezon kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu sahnedeydi.
Teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yaparken 22 yaşındaki futbolcuyu da sağ kanada yerleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi, bazı taraftarları şaşırtsa da Kerem etkili futbolu ile hocasının yüzünü kara çıkartmadı.
Aslında bir süredir de ayağının sıcak olduğunu gözler önüne seriyordu. İlk 11'de yer aldığı ilk maçta da klasını ortaya koymayı ihmal etmedi.
BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Sağ kanatta görev yapan Kerem Aktürkoğlu, özellikle ilk yarıda Kasımpaşa ceza sahasına kabus gibi çöktü. Kıvrak hareketleri, seri çalımları, yerinde ortalarıyla parladı.
5. dakikada Ertuğrul'u yokladığı maçta 9. dakikada da golü buldu. Galatasaray'ın kazandığı korner atışında Mohamed'in kafa vuruşu Ertuğrul'dan döndü. Kovalayan Kerem devreye girdi ve takımını öne geçirdi. Bu sezonki ikinci golünü attı ve etkili futbolu ile de taraftarlardan "Kerem Ribery" lakabını kaptı.