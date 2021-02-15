Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

Galatasaray'ın her maçında farklı isimler parlamaya devam ediyor. Dün Kasımpaşa karşısında da bu sezon kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu sahnedeydi.

Teknik direktör Fatih Terim, kadroda önemli değişiklikler yaparken 22 yaşındaki futbolcuyu da sağ kanada yerleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi, bazı taraftarları şaşırtsa da Kerem etkili futbolu ile hocasının yüzünü kara çıkartmadı.