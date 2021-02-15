Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

'na büyük övgü! 'Ribery'

'in 25. haftasında sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör ’in ilk 11’de sahaya sürdüğü 22 yaşındaki oyuncu, kanattaki etkili futbolu ve attığı golle, taraftarlara Fransız yıldızı hatırlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:03 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:59
Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

'ın her maçında farklı isimler parlamaya devam ediyor. Dün karşısında da bu sezon kadroya katılan sahnedeydi.

Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

Teknik direktör , kadroda önemli değişiklikler yaparken 22 yaşındaki futbolcuyu da sağ kanada yerleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi, bazı taraftarları şaşırtsa da etkili futbolu ile hocasının yüzünü kara çıkartmadı.

Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

Aslında bir süredir de ayağının sıcak olduğunu gözler önüne seriyordu. İlk 11'de yer aldığı ilk maçta da klasını ortaya koymayı ihmal etmedi.

Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Sağ kanatta görev yapan , özellikle ilk yarıda ceza sahasına kabus gibi çöktü. Kıvrak hareketleri, seri çalımları, yerinde ortalarıyla parladı.

Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü! 'Ribery'

5. dakikada Ertuğrul'u yokladığı maçta 9. dakikada da golü buldu. 'ın kazandığı korner atışında 'in kafa vuruşu Ertuğrul'dan döndü. Kovalayan devreye girdi ve takımını öne geçirdi. Bu sezonki ikinci golünü attı ve etkili futbolu ile de taraftarlardan "" lakabını kaptı.

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