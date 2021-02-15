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Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

(TFF), (TBF), , ve , Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 vatandaşımız için başsağlığı diledi. İşte o paylaşımlar... | Son dakika haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:03
Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

İşte Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 vatandaşımız için başsağlığı mesajları:

Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

TFF: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşlarımızı alçakça bir saldırıyla şehit ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz.

Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

TBF: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın alçak saldırısıyla şehit olan 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

BEŞİKTAŞ: Alıkonulan masum ve silahsız 13 sivil vatandaşımızın, hain terör örgütü PKK tarafından alçakça katledildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

FENERBAHÇE: Kuzey Irak'ta Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Kulüplerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

GALATASARAY: Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 Harekat bölgesinde hain terör örgütünün alçakça şehit ettiği masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

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