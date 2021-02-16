Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uruguay'ın efsane golcülerinden Diego Forlan, gündem yaratan açıklamalar yaptı. Atletico Madrid'de yıldızı parlayan eski futbolcu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında flaş transfer itirafında bulundu.
Futbol oynadığı dönemde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Forlan, Anadolu Ajans"Evet bu yönde haberler vardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bana ilgisi oldu. Hep konuşuldu ama hiçbir zaman resmi bir teklif almadım. Türk Ligi çok büyük rekabetin yaşandığı, zor bir lig. Taraftarlar çok fanatik. Biz Güney Amerikalılar gibi futboldan keyif alıyorlar. Böylece çok tatlı bir rekabet oluşuyor. Türkiye'de üç tane çok büyük kulüp var ve herhangi birinde futbol oynamak çok güzel olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Uruguaylı futbol adamı, "2011'de Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu Beşiktaş'a transferin için Madrid'e gelmişti. Atletico Madrid Başkanı ile de görüşmüşlerdi. O günlerde Beşiktaş'a transfer olmaya yakın mıydın?" sorusuna ise, "Evet hatırlıyorum. Sanırım o dönemde Simao da Beşiktaş'taydı. Sadece benim için değil, genel anlamda Madrid'e gelinmişti. Madrid'de benimle bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini biliyordum. Beşiktaş'ın bir parçası olmam ve Beşiktaş'a transferimi konuşmak istiyorlardı. Ama olmadı." yanıtını verdi.