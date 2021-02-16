Haberler Beşiktaş Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

'dan flaş transfer itirafı! , ve ...

Dünya futbolunun efsane golcülerinden , gündem yaratan açıklamalar yaptı. Uruguaylı eski futbolcu, 'in üç büyük kulübü , ve 'la ilgili flaş transfer itiraflarında bulunurken, milli takımdan arkadaşı hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 12:37 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 12:41
Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uruguay'ın efsane golcülerinden , gündem yaratan açıklamalar yaptı. 'de yıldızı parlayan eski futbolcu, 'na verdiği röportajda 'in 3 büyükleri , ve hakkında flaş transfer itirafında bulundu.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Futbol oynadığı dönemde adı , ve ile sık sık anılan Forlan, Anadolu Ajans"Evet bu yönde haberler vardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bana ilgisi oldu. Hep konuşuldu ama hiçbir zaman resmi bir teklif almadım. çok büyük rekabetin yaşandığı, zor bir lig. Taraftarlar çok fanatik. Biz Güney Amerikalılar gibi futboldan keyif alıyorlar. Böylece çok tatlı bir rekabet oluşuyor. 'de üç tane çok büyük kulüp var ve herhangi birinde futbol oynamak çok güzel olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uruguaylı futbol adamı, "2011'de ve 'a transferin için Madrid'e gelmişti. Başkanı ile de görüşmüşlerdi. O günlerde Beşiktaş'a transfer olmaya yakın mıydın?" sorusuna ise, "Evet hatırlıyorum. Sanırım o dönemde Simao da Beşiktaş'taydı. Sadece benim için değil, genel anlamda Madrid'e gelinmişti. Madrid'de benimle bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini biliyordum. Beşiktaş'ın bir parçası olmam ve Beşiktaş'a transferimi konuşmak istiyorlardı. Ama olmadı." yanıtını verdi.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Forlan, "Eğer bir imkan olsaydı, Luganolu mi? Musleralı mı? Yoksa yakın arkadaşın Simaolu 'ta mı oynamak isterdin?" sorusunu ise, "Hayır, seçmemeyi tercih ediyorum. Böylece hiçbir takımla kötü bir duruma düşmem. Çünkü hepsinin çok büyük taraftarları var. 'de futbol oynama fırsatım olmadı ama kim bilir belki bir gün bu kulüplerden birinin teknik direktörlüğünü yapabilirim. Çok iyi biliyorum ki hepsinin çok büyük taraftar kitleleri var ve aralarında çok büyük rekabet bulunuyor." şeklinde yanıtladı.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

"MUSLERA ÇOK BÜYÜK BİR KALECİ"

Son olarak ülkesinin takımlarından 'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Forlan, maçlarını Uruguay'da canlı izleyemediğini ancak zaman zaman skorları takip edebildiğini belirterek, "Ama kuşkusuz büyük maçlar, , ve arasında oynana derbiler her zaman izlemesi ilginç olan maçlar. Ayrıca Uruguaylı oyuncular hakkında çıkan haberleri takip ediyorum. Örneğin Nando (Muslera) uzun bir sakatlıktan geri döndü ve yine çok iyi performanslar ortaya koymaya başladı. Bu yüzden çok mutluyum.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Nando'yu küçüklüğünden beri tanıyorum. Çok iyi bir insan, çok iyi bir profesyonel ve çok büyük bir kaleci. 'da çok uzun zamandır oynuyor. Muslera'nın Galatasaray'da neden yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok büyük bir kaleci, çok kaliteli performanslar sergiledi ve buna devam edeceğine eminim. Çok fazla kupa kaldırdı ve birçok kupa daha kaldırma fırsatına sahip olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da çok sevildiğini de biliyorum. Gerçeği söylemek gerekirse bir Uruguaylı'nın kendi ülkesinin dışında bu kadar sevilmesi çok gurur verici." şeklinde konuştu.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Muslera ile Uruguay Milli Takımı'nda çok güzel günler yaşadıklarını aktaran 41 yaşındaki eski futbolcu, "Özellikle 2010 Dünya Kupası'ndaki Gana maçı çok fazla duyguyu barındırıyordu. Nando, iki tane penaltıyı çok iyi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Kupa Amerika'daki (Copa America) Arjantin maçında da çok iyi performans göstermişti. Doğal olarak kötü anlarımız da oldu. Ama tabii ki akılda kalanlar en tatlı, en güzel anılar oluyor. Ve böylece bu röportaj vasıtasıyla Nando'ya da selamlarımı iletmek isterim. Zaten hep iletişimde olduğum birisi. Sahalara döndüğü ve sağlıklı olduğu için çok mutluyum. Uzun yıllar hem 'ın hem de milli takımın kalesini koruyacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

"MARADONA'NIN ARAMIZDAN AYRILIŞI ÇOK ACIYDI"

, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın da babası ile yakın arkadaş olduğunu ve ailesi için çok özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kendisi 12 yaşındayken, 17 yaşında olan ablasının trafik kazası geçirdiğini ve ailesi için bu çok zor zamanlarda Maradona'nın onların yanında olduğunu belirten Forlan şöyle konuştu:

Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

"1991'de ablam trafik kazası geçirdi ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Yanılmıyorsam 1996 sonu ya da 1997 başında, ablam gibi tekerlekli sandalyeyle yaşayanlar için bir yardım maçı yapıldı ve bu maçta Maradona da yer aldı. Bu desteği ailemiz için çok özeldi. Ama tabii ki bundan sonra da ben şahsen Maradona ile dünyanın birçok farklı yerinde görüşme şansına sahip oldum. Maradona ile çok yakın bir ilişkimiz vardı. Babam ve benimle güzel anıları var. Maradona'yı kaybettiğimize çok üzülüyoruz. Futbola çok büyük katkı veren birisiydi. Küçükken onu izleyerek, onun golleriyle, onun yeteneğine şahit olarak büyüdüm. Maradona'nın ölümü özellikle bizim ailemiz için çok acıydı."

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