Diego Forlan'dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Forlan, "Eğer bir imkan olsaydı, Luganolu Fenerbahçe mi? Musleralı Galatasaray mı? Yoksa yakın arkadaşın Simaolu Beşiktaş'ta mı oynamak isterdin?" sorusunu ise, "Hayır, seçmemeyi tercih ediyorum. Böylece hiçbir takımla kötü bir duruma düşmem. Çünkü hepsinin çok büyük taraftarları var. Türkiye'de futbol oynama fırsatım olmadı ama kim bilir belki bir gün bu kulüplerden birinin teknik direktörlüğünü yapabilirim. Çok iyi biliyorum ki hepsinin çok büyük taraftar kitleleri var ve aralarında çok büyük rekabet bulunuyor." şeklinde yanıtladı.

"MUSLERA ÇOK BÜYÜK BİR KALECİ" Son olarak ülkesinin takımlarından Penarol'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Forlan, Süper Lig maçlarını Uruguay'da canlı izleyemediğini ancak zaman zaman skorları takip edebildiğini belirterek, "Ama kuşkusuz büyük maçlar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynana derbiler her zaman izlemesi ilginç olan maçlar. Ayrıca Uruguaylı oyuncular hakkında çıkan haberleri takip ediyorum. Örneğin Nando (Muslera) uzun bir sakatlıktan geri döndü ve yine çok iyi performanslar ortaya koymaya başladı. Bu yüzden çok mutluyum.