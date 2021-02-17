Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

Gomis , Galatasaray 'daki ilk 3 lig maçında da gol atmıştı. Mostafa Mohamed , Fransız futbolcunun 2017 Ağustos'undaki performansından sonra ilk 3 maçında da fileleri havalandıran ilk isim oldu.

Galatasaray'da fizik açıdan son derece diri bir görüntü çizen oyuncunun bu maç eksiğine rağmen gücünü yaptığı özel bir çalışmayla koruduğu ortaya çıktı.