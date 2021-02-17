Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

Son dakika: 'da fırtınası! 'ten sonra...

Son dakika haberi: 'in 25. haftasında Galatasaray sahasında ile karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşma 1-1 devam ederken penaltı atışını gole çevirdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Son 4 karşılaşmada 4 gol atan genç futbolcunun performansı ise alkış topladı. İşte son gelişmeler ve detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:59
Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

Bafetimbi 'in ayrılmasının ardından yerini bir türlü dolduramayan , sonunda Fransız forveti aratmayacak santrforu sonunda buldu.

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

Zamalek takımından transfer edilen , dört maçta dört gollük performansıyla takdir topladı.

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Florin Andone, Radamel Falcao gibi isimler, sarı-kırmızılıları tatmin etmezken, Mısırlı forvet ise beklentileri karşıladı.

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

, 'daki ilk 3 lig maçında da gol atmıştı. , Fransız futbolcunun 2017 Ağustos'undaki performansından sonra ilk 3 maçında da fileleri havalandıran ilk isim oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

Üstelik kupa maçıyla birlikte 4'te 4 gerçekleşti.

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

'da fizik açıdan son derece diri bir görüntü çizen oyuncunun bu maç eksiğine rağmen gücünü yaptığı özel bir çalışmayla koruduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Gomis'ten sonra...

'in, sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmeleri sürerken kumda özel antrenmanlar yaparak kendisini yeni takımına hazırlandığı öğrenildi. (Milliyet)

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