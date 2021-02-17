Haberler Galatasaray Mostafa Mohamed'in gücünün sırrı ortaya çıktı!

'in gücünün sırrı ortaya çıktı!

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , devre arası transfer döneminde 'yi gönderip yerine 'i almıştı. Geldiği günden bu yana çıktığı maçlarda gol sevinci yaşamayı başaran golcü futbolcunun, güçlü fiziğinin sırrı da ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:41
Mostafa Mohamed'in gücünün sırrı ortaya çıktı!

Geldiği günden bu yana golleriyle gündeme oturan son vuruş ustalığı kadar güçlü fiziğiyle de ön plana çıktı. Mısırlı futbolcunun gücünün sırrı da ortaya çıktı. Mohamed'in bireysel antrenörüyle çölde idman yaptığı belirlendi.

Mostafa Mohamed'in gücünün sırrı ortaya çıktı!

HER GÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI

'de yaptığı idmanların görüntüleri ortaya çıkan Mohamed sıkı bir çalışmayla, stoperleri sıkıntıya sokan gücüne kavuştu. Genç yıldızın her gün özel olarak çalıştığı ifade edildi.

Mostafa Mohamed'in gücünün sırrı ortaya çıktı!

GAMİL: G.SARAY ÇELİK ADAM ALDI

'in bireysel antrenörü , "Mohammed günde 3 saat çölde fizik ve kondisyon çalışmaları yapıyordu. adeta bir çelik adam aldı" ifadesini kullandı. ()

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