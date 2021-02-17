Mostafa Mohamed'in gücünün sırrı ortaya çıktı!

Geldiği günden bu yana golleriyle gündeme oturan Mostafa Mohamed son vuruş ustalığı kadar güçlü fiziğiyle de ön plana çıktı. Mısırlı futbolcunun gücünün sırrı da ortaya çıktı. Mohamed'in bireysel antrenörüyle çölde idman yaptığı belirlendi.

HER GÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTI



Kahire'de yaptığı idmanların görüntüleri ortaya çıkan Mohamed sıkı bir çalışmayla, stoperleri sıkıntıya sokan gücüne kavuştu. Genç yıldızın her gün özel olarak çalıştığı ifade edildi.