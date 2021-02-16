Haberler Galatasaray Galatasaray'da Diagne bayramı!

'da bayramı!

'dan devre arası transfer döneminde ekiplerinden 'a kiralanan , performansıyla göz dolduruyor. Aslan, yıldız golcünün performansını sürdürmesi halinde 'yu transfer edebilecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 00:55
Galatasaray'da Diagne bayramı!

13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye , 'da performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin umudu oldu.

Galatasaray'da Diagne bayramı!

Bu sezon 'de 4 maçta forma bulan Senegalli oyuncu, ağlarına gönderdiği golle de adından bir hayli söz ettirdi.

Galatasaray'da Diagne bayramı!

83. saniyedeki golü sonrasında çok sayıda fırsata da giren oyuncunun etkili performansını teknik direktör , " gerçek bir golcü. Kişisel olarak Diagne adına üzgünüm. Bugün 3 gol atabilirdi. Harika bir gol attı ama daha basit golleri kaçırdı" sözleriyle yorumladı.

Galatasaray'da Diagne bayramı!

1.4 MILYON EURO'YA KİRALANDI

, bu performansı ile yönetiminde sevinç yaşattı. ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı.

Galatasaray'da Diagne bayramı!

Geçen sezon 'e kiralanan Senegalli, bu sezon ise devre arasında 1.4 milyon Euro'ya 'ye gitti. (Sabah)

SON DAKİKA