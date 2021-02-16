Galatasaray'da Diagne bayramı!

13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin umudu oldu.
13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin umudu oldu.
Bu sezon İngiltere'de 4 maçta forma bulan Senegalli oyuncu, Manchester United ağlarına gönderdiği golle de adından bir hayli söz ettirdi.
83. saniyedeki golü sonrasında çok sayıda fırsata da giren oyuncunun etkili performansını teknik direktör Sam Allardyce, "Diagne gerçek bir golcü. Kişisel olarak Diagne adına üzgünüm. Bugün 3 gol atabilirdi. Harika bir gol attı ama daha basit golleri kaçırdı" sözleriyle yorumladı.