Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine kusursuz bir başlangıç yaptı.
Son olarak Kasımpaşa ağlarını sarsan ve sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.
Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da rakip fileleri havalandırdı.