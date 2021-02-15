BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI Hürriyet'in derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

Bafetimbi Gomis, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor (2), Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis, bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı.