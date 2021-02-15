Haberler Galatasaray Mostafa Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

'ın ocak ayında 'ten kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk 4 maçında 4 gol atarak şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi. Mısırlı golcü, performansıyla 'i yakalarken, 26 yıllık rekoruna da göz dikti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:57
Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

'ın ara transfer döneminde 'ın takımından kadrosuna kattığı , Türkiye kariyerine kusursuz bir başlangıç yaptı.

Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

Son olarak ağlarını sarsan ve sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki santrfor, 'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.

Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

'de oynanan , ve maçlarında gol sevinci yaşayan , 'ndaki müsabakasında da rakip fileleri havalandırdı.

Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI

Hürriyet'in derlediği habere göre; , 'ten sonra forma giydiği ilk üç maçında da gol atan ilk oyuncusu oldu.

Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla (2), , , ve (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis, bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı.

Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

26 YILLIK REKORUN PEŞİNDE!

O sezon oynanan maçında gol sevinci yaşayamayan 'in gol serisi 5 maçta kalmış ve bu alanda hala zirvede bulunan 'nın üst üste 7 maçta gol atma rekoruna yetişememişti.

Mohamed durdurulamıyor! 26 yıllık rekora göz dikti

, 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 gol atma başarısı göstermişti.

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