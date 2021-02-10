Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Mostafa Mohammed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu transfer ederek şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde ise başarılı olamamıştı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Fatih Terim'in çok istediği milli stoper için harekete geçtiği ve İtalyan ekibi ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.
Galatasaray-Kaan Ayhan flörtünün olumsuz sonuçlanması sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.