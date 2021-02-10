Haberler Galatasaray Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

'dan açıklaması! ...

Ara transferde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren , 'da forma giyen milli futbolcu 'a da talip olmuş ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Yıldız stoperle ilgili konuşan kulübünün yöneticisi, transferin gerçekleşmeme nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:01
Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

Ara transfer döneminde , , , ve 'nu transfer ederek şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendiren , transferinde ise başarılı olamamıştı.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı yönetimin, 'in çok istediği milli stoper için harekete geçtiği ve ekibi ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

- flörtünün olumsuz sonuçlanması sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

Milli stoper, gösterdiği başarılı performansla 'nin yolunu tuttu ve 'nun kadrosuna dahil oldu.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan açıklaması! Galatasaray...

Başarılı futbolcu, formasıyla bu sezon 14 maçında forma giydi.

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