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derbisinin iddaa oranları değişti! Yeni favori...

'in 24. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak. , kritik müsabakanın iddia oranlarını güncelledi ve yeni favori Galatasaray oldu. İşte derbinin iddaa oranları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:25
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti! Yeni favori...

'de ile arasında 'de oynanacak derbinin iddaa oranları güncellendi. 'nun güncellediği oranlar sonrası yeni favori sarı-kırmızılı ekip oldu.

İlk açıklanan oranlarda sarı-lacivertli takım favoriyken yeni belirlenen oranlarda favori konuk ekip Galatasaray oldu. 2.10'luk açılan Fenerbahçe galibiyeti oranı 2.30'a yükseldi. Galatasaray'ın kazanma ihtimaline verilen 2.40 oran ise 2.25'e düşürüldü. Beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.00 olarak güncellendi.

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