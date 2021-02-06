Fenerbahçe Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti! Yeni favori...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbinin iddaa oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu'nun güncellediği oranlar sonrası yeni favori sarı-kırmızılı ekip oldu.

İlk açıklanan oranlarda sarı-lacivertli takım favoriyken yeni belirlenen oranlarda favori konuk ekip Galatasaray oldu. 2.10'luk açılan Fenerbahçe galibiyeti oranı 2.30'a yükseldi. Galatasaray'ın kazanma ihtimaline verilen 2.40 oran ise 2.25'e düşürüldü. Beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.00 olarak güncellendi.