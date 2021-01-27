Hakkı Yalçın: Galatasaray'ın da diğerlerinden bir farkı yok

Abdullah Avcı'dan sonraki Trabzonspor'un yolculuğu da sihirli bir hal aldı. Hiçbir şey sebepsiz değildir, bir başarı da tesadüfi değildir. Asansör bozuksa merdivenle çıkarsın, Abdullah Avcı da bunu yaptı. Kendisinde mevcut olan bilgi ve enerjiyi futbolculara yönlendirdikten sonradır ki sağlam basarak üst katlara yürüyen bir takım duruşu oluştu. Ligin ikinci yarısında tuhaf şeyler olabilir.

Ganimeti adaletten çok sevenlerin olduğu bir ülkede, ilk yarının kirli penceresine bazı hakemlerin isimlerini yazdım. Bahattin Şimşek, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler ve Ali Şansalan. Hepsinin delilleri ortada! Bu ülkenin hakemlerin elinden de dilinden kurtarması gereken gerçekleri var. Onun yolu da böyle hakemlerden kurtulmaktan geçiyor. Hiçbir onurlu hakemin şampiyonluk koreografisini çizmeye ve modellik etmeye hakkı yoktur. Ne utançtır ki o modelleri bizim ülkemizde el üstünde tutuyorlar. Ligin ilk yarısındaki birçok maçta gördük ki; kir en kolay düdükte birikiyor ve kirli düdükler de ülkemizin futboluna fena halde gerekiyor.