Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir eski oyuncuları için nabız yokluyor.
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir eski oyuncuları için nabız yokluyor.
Takımda daha önce kiralık olarak forma giyen Onyekuru ile anlaşan sarı-kırmızılı takım, bir diğer eski kiralık oyuncusu Jean Michael Seri için de görüşmelerini sürdürüyor.
Fransız basını ise Fildişi Sahilli yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken gelişmeyi duyurdu.
Footmercato'da yer alan habere göre takımın tek 6 numarası olan Otavio'nın aşil tendonundan sakatlanmasının ardından Bordeaux, yeni bir orta saha arayışına girdi.
Kulübün gündemine aldığı isimse Fulham'ın gözden çıkardığı Jean Michael Seri oldu...
Fransız temsilcisinin de tıpkı Galatasaray gibi oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği kaydedildi.
Bu arada Seri için devreye giren Portekiz ekibi Benfica'nın bu transferden vazgeçerek başka oyunculara yöneldiği bilgisi de paylaşıldı.