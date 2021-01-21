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'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Son dakika transfer haberleri... Bir süredir Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 'yi, kiralamak isteyen ekibi harekete geçti. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:22
Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren , bir süredir eski oyuncuları için nabız yokluyor.

Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Takımda daha önce kiralık olarak forma giyen Onyekuru ile anlaşan sarı-kırmızılı takım, bir diğer eski kiralık oyuncusu için de görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

basını ise Fildişi Sahilli yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken gelişmeyi duyurdu.

Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Footmercato'da yer alan habere göre takımın tek 6 numarası olan Otavio'nın aşil tendonundan sakatlanmasının ardından Bordeaux, yeni bir orta saha arayışına girdi.

Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Kulübün gündemine aldığı isimse Fulham'ın gözden çıkardığı oldu...

Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

temsilcisinin de tıpkı gibi oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği kaydedildi.

Galatasaray'a Seri transferinde bir iyi bir kötü haber!

Bu arada Seri için devreye giren Portekiz ekibi Benfica'nın bu transferden vazgeçerek başka oyunculara yöneldiği bilgisi de paylaşıldı.

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