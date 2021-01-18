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"Kırmızı kart ağır geldi"

’nin kırmızı kartı doğruydu. Hiç itiraz yok. Kafasıyla vuracağı yere ayağını soktu. Böyle ağır bir sahada 58’den itibaren eksik oynamak bizi çok zorladı.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:11 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
"Kırmızı kart ağır geldi"

'ın hocası , atıldıktan sonra maçı kaybettiklerini söyledi. Terim, "Böyle ağır bir sahada 10 kişi kalmak hiç kolay değil. 58'den itibaren 10 kişi oynamak bizi çok zorladı. O ana kadar 'nun yaptığı hatalı pastan başka tehlike yaşamamıştık. Hiçbir teknik adam 10 kişi oynamak istemez özellikle derbilerde. İkinci yarı tam hamle zamanı Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değildi. Karta itirazımız yok. Kafayla gideceğin yere ayağınla gidersen atılırsın. Bana göre profesyonelce değil" dedi.

'ya üzüldüğünü belirten İmparator, "Maçın en iyilerinden Luyindama'nın hata yapması beni çok üzdü. ile oynamak kolay değildi, iyi maç çıkardı" dedi. Terim, ile konuştuğunu ve maçında sahaya süreceğini de müjdeleyerek, "Muslera'yı bu maçın kadrosuna almadım ama konuştum. Büyük ihtimalle Denizli maçında oynatacağım. Bu üç günde bir şey olmazsa... Santrforda kime şans vereceğimize bakacağız. kırmızı kart görmüştü, şimdi Diagne gördü" şeklinde görüş belirtti.

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