"Kırmızı kart ağır geldi"

G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Diagne atıldıktan sonra maçı kaybettiklerini söyledi. Terim, "Böyle ağır bir sahada 10 kişi kalmak hiç kolay değil. 58'den itibaren 10 kişi oynamak bizi çok zorladı. O ana kadar Marcao'nun yaptığı hatalı pastan başka tehlike yaşamamıştık. Hiçbir teknik adam 10 kişi oynamak istemez özellikle derbilerde. İkinci yarı tam hamle zamanı Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değildi. Karta itirazımız yok. Kafayla gideceğin yere ayağınla gidersen atılırsın. Bana göre profesyonelce değil" dedi.



Luyindama'ya üzüldüğünü belirten İmparator, "Maçın en iyilerinden Luyindama'nın hata yapması beni çok üzdü. Aboubakar ile oynamak kolay değildi, iyi maç çıkardı" dedi. Terim, Muslera ile konuştuğunu ve Denizli maçında sahaya süreceğini de müjdeleyerek, "Muslera'yı bu maçın kadrosuna almadım ama konuştum. Büyük ihtimalle Denizli maçında oynatacağım. Bu üç günde bir şey olmazsa... Santrforda kime şans vereceğimize bakacağız. Falcao kırmızı kart görmüştü, şimdi Diagne gördü" şeklinde görüş belirtti.