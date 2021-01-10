Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

'dan 'ya flaş sözler!

'in 18. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan , (3), ve 'in golleriyle 6-0 galip ayrıldı. yazarlarından , karşılaşmayı değerlendirirken Belhanda ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın o yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:33
Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

BELHANDA YİNE CİNLİK PEŞİNDE!

iki haftadır mütevazi takımlara beklenmeyen puanlar kaybetmişti. Ama dün gece stres attı, moral kazandı, gol şov yaptı.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

Bunun temel nedeni 'ydi. Sözüm ona 'Puan alırız' dediler, daha ilk yarıda 4'lük oldular. Aslında ilk yarıda 7-8 de olabilirdi.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

Haa bu arada de pozisyon buldu. İlk yarıda da onların net birkaç pozisyonu var. Son vuruşları iyi yapsalar değişebilirdi.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

, anladığım kadarıyla yine cinlik peşinde. 'Sözleşmeyi uzatın' diye adeta mesaj veriyor. İlk yarıda hattrick yaptı. Attığı goller zeka ve vuruş tekniği yönünden çok iyi. genç takımdan A takıma yükselmiş bir genç oyuncu gibi hırsla oynuyor.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

çok iyi. 'ın özellikle dün geceki sol kanat organizasyonlarında etkiliydi.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

Aslında dün gece birçok rekoru kırılabilirdi. Mesela ilk gol 'den ve 27. saniyede. Bu bir rekor mu, emin değilim ama daha erkenini hatırlamıyorum. Varsa da 1 ya da 2 tanedir.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

Ve ikinci yarıda biraz sıksa inanın bana çift haneli goller atardı. Sonuçta yara sardı, ruhen toparladı ve 3 puanı da hanesine yazdırdı.

Ahmet Çakar'dan Belhanda'ya flaş sözler!

Hakem 'yı anlayamıyorum. İlk yarıda 'nin rakibin suratına darbesi var, kart yok. 5 dakika sonra G.Birliği'nden oyuncunun herhangi bir darbesi yok ama kart veriyor. İkinci yarıda gol atacak, bence topu eliyle almıyor, el çalıyor. Velev ki elden şüphelendin, bırak gol olsun. Zaten el varsa VAR seni çağıracak. Hâlâ demode ve eyyamcı hakem tiplemesiyle götürmeye çalışıyorlar

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