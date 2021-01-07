Omar: Daha iyiye gidiyorum

Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza sebebiyle herkesi üzüntüye boğan Omar Elabdellaoui'den bir açıklama yaptı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:07Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza sebebiyle herkesi üzüntüye boğan Omar Elabdellaoui'den bir açıklama yaptı. İnstagram'dan paylaşım yapan Norveçli, durumunun daha iyiye gittiğini belirterek daha güçlü döneceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: ''Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum.''