Haberler Galatasaray Omar: Daha iyiye gidiyorum

: Daha iyiye gidiyorum

Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza sebebiyle herkesi üzüntüye boğan Elabdellaoui'den bir açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Omar: Daha iyiye gidiyorum
Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza sebebiyle herkesi üzüntüye boğan Elabdellaoui'den bir açıklama yaptı. İnstagram'dan paylaşım yapan Norveçli, durumunun daha iyiye gittiğini belirterek daha güçlü döneceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: ''Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum.''
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