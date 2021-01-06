Haberler Galatasaray Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

'ın transferini duyurdu!

Geçtiğimiz hafta ile sahasında 0-0 berabere kalan , zorlu deplasmanda 'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Devre arasına en iyi sıralamada girmek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu , beIN Sports ekranlarında yaptığı açıklamada yeni transferi duyurdu. İşte Sarıoğlu'nun sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:24 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

'da puan kaybı Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçı ile de devam etti.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

Geçtiğimiz hafta sahasında ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda 'a 4-3'lük skorla boyun eğdi.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, yapacağı nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

Sarı-kırmızılılarda gündemde olan ismi ise beIN Sports yorumcusu açıkladı.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

İşte 'ın eski futbolcusu 'nun yenilsinin ardından açıklamaları:

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak daha zengindi. Emre Taşdemir değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

"BABEL GEÇ OYUNA ALINDI"

"Bence, Babel biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. , bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi."

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

"SAĞLAM BİR SANTRAFOR LAZIM"

"'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı, Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil."

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

"SERI GELİRSE TAYLAN'IN YÜKÜ HAFİFLER"

"Orta sahaya Seri gelirse Taylan'ın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan bugün kötü değildi ama eski temposundan uzaktı."

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