Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın transferini duyurdu!

Galatasaray'da puan kaybı Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Konyaspor maçı ile de devam etti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar zorlu deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla boyun eğdi.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, yapacağı nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Sarı-kırmızılılarda gündemde olan ismi ise beIN Sports yorumcusu Sabri Sarıoğlu açıkladı.

İşte Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun Konyaspor yenilsinin ardından açıklamaları:

Konyaspor golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak Galatasaray daha zengindi. Emre Taşdemir değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü.

"BABEL GEÇ OYUNA ALINDI" "Bence, Babel biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. Galatasaray, bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi."

"SAĞLAM BİR SANTRAFOR LAZIM" "Galatasaray'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı, Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil."