Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao geldiği günden bu yana sakatlıklar boğuşması nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.
Çıktığı mücadelelerde de hayal kırıklığı yaratmaya devam eden yıldız oyuncu 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı.
Son olarak Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Falcao, 30 dakika dayanabilirken, tekrar sakatlandı ve kenara geldi.
Aynı yerden sakatlanan Falcao'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, bu durum taraftar nezdinde de tepkiyle karşılandı.
Devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan Falcao'dan da flaş bir hamle geldi.
İsmi MLS takımları ile anılan Falcao, sosyal medya hesabından Inter Miami'yi takibe aldı.
Bu durum Kolombiyalı'nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da güçlendirdi.
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