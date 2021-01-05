Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray 'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao geldiği günden bu yana sakatlıklar boğuşması nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.

Çıktığı mücadelelerde de hayal kırıklığı yaratmaya devam eden yıldız oyuncu 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı.

Son olarak Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Falcao, 30 dakika dayanabilirken, tekrar sakatlandı ve kenara geldi.