Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Son dakika transfer haberi: 'dan flaş hamle! 'dan ayrılıyor mu?

Son dakika transfer haberi... Büyük beklentilerle kadroya katılan Kolombiyalı golcü sakatlıklarla boğuşuyor. Yıldız oyuncunun uzun süren aranın ardından tekrar sakatlanarak takımdan 4-6 hafta uzak kalacağının öğrenilmesinin ardından taraftardan büyük tepki gelmişti. Öte yandan 'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:11
Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız geldiği günden bu yana sakatlıklar boğuşması nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Çıktığı mücadelelerde de hayal kırıklığı yaratmaya devam eden yıldız oyuncu 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Son olarak Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan , 30 dakika dayanabilirken, tekrar sakatlandı ve kenara geldi.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Aynı yerden sakatlanan 'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, bu durum taraftar nezdinde de tepkiyle karşılandı.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan 'dan da flaş bir hamle geldi.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

İsmi MLS takımları ile anılan , sosyal medya hesabından Inter Miami'yi takibe aldı.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Bu durum Kolombiyalı'nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao'dan flaş hamle! G.Saray'dan ayrılıyor mu?

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