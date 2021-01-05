Haberler Galatasaray Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

'da tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında sahasında ile golsüz berabere kalan 'da Radamel 30 dakika sahada kaldığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı formayla kaçırdığı maç sayısı oynadığı maç sayısını geçen Falcao, sosyal medya hesabından 'Galatasaray' ibaresini kaldırmıştı. Aslan'ı Kolombiyalı golcüyle ilgili büyük bir tehlikenin de beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 19:14
Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

'da teknik heyetin 'aman yeniden sakatlanmasın' düşüncesiyle riske etmediği ve kendisini hazır hissedene kadar da sahaya sürmediği Radamel 'nun sakatlanması tüm hesapları altüst etti.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

RİSKE GİRMEDİLER AMA...

Sarı kırmızılı yönetim, yıllık garanti ücreti 5 milyon Euro olan Kolombiyalı futbolcuyu ara transferde elden çıkarmayı planlıyordu.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

Bu nedenle de kendisine tolerans gösterildi. Sakatlığının transfere engel olmaması adına, kendisine "Tamamen iyileşene kadar bekle" denildi.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

2 AY DÖNMESİNİ BEKLEDİLER

da 2 aylık tedavi sonrasında, "Oynamaya hazırım" deyince maçının son 5 dakikasında sahaya sürüldü.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı, sağ üst adalesinden 9. kez sakatlanınca oyunda sadece 29 dakika kalabildi.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

TRANSFER TEHLİKEDE

Ocak ayındaki maçlarda oynamayacak olan 'nun 'ya transferi de bu sakatlıkla tehlikeye girdi.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

Hürriyet'in haberine göre 'nin istediği futbolcunun durumunu netleştirmek için menajeriyle bir görüşme yapılacak ve ondan sonra yol haritası belirlenecek.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Sakatlığı geçmezse...

, sosyal medya hesabından ibaresini kaldırmasının ardından 'yi takibi almıştı...

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