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Galatasaray'da kadro değişiyor! onlara şans verecek

Haftayı Antalyaspor karşısında alınan beraberlikle 1 puanla kapatan Galatasaray ligin 17. haftasında 'un konuğu olacak. eksik isimler nedeniyle, yedeklere şans verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 19:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da kadro değişiyor! Fatih Terim onlara şans verecek

Deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da tek sevindirici haber 'nın cezasını tamamlayıp yarın 11'deki yerini alacak olması... , Konya karşısında Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk-Luyindama ikilisine şans verecek. Sağ bekte yine görev yapacak. Terim'in, kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen 'ın yerine kanatta Kerem'i oynatması bekleniyor. Diagne, istenen fiziksel seviyeye gelirse ilk 11'de forma giymesi, Oğulcan'ın da Arda'nın yerine kanada çekilmesi planlanıyor. Diagne oynayamazsa, Oğulcan'ın yine forvette sahaya çıkması, Sekidika'nın ise kanada geçmesi öngörülüyor.

TERİM'İN GAZABINA MI UĞRADI!
Antalya maçında sakatlanırken, ise gol yollarında yetersiz kaldı. Gözler 'yi arasa da Senegalli futbolcu, karantina süresi sona ermesine karşın kadroya alınmadı. Terim'in, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermesi ve direkt soyunma odasına gitmesi nedeniyle ceza kestiği yorumları yapıldı. Şimdi gözler Konya ile oynanacak kritik maça çevrildi ve forvette kimin oynayacağı merak konusu...

YOLCULUK BUGÜN
Galatasaray, Antalyaspor beraberliğinin şokunu atlatamadan Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Dün rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılılar bugün yapacakları idmanın ardından Konya maçı için yola çıkacak.

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