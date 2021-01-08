Haberler Galatasaray Galatasaray'da Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı!

'da 'ın 2 maçlık cezası onandı!

'ın ile oynadığı maçta kırmızı kart gören 'ın cezası onandı. , 26 yaşındaki futbolcuya 2 maç ceza vermişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 16:57 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 17:04
Galatasaray'da Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezası onandı!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu ile ilgili 'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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