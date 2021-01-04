Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Galatasaray'da oynadığından daha fazla sayıda maç kaçıran Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında sadece 30 dakika sahada kalabildi.

Uzun sakatlığının ardından Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kolombiyalı, 76. dakikada yeniden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

5 milyon Euro ücret alan Falcao'nun sürekli sakatlanması sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Sosyal medyada, "Cam mısın, porselen mi?" diye sorulurken birçok taraftar gönderilmesini istedi. Ayrıca "Taraftar olarak onu biz istedik"

"Umarım bundan sonrası için taraftara iyi bir ders olur" şeklinde özeleştiriler de vardı.

Galatasaray'ın Falcao'nun oynadığı maçlardaki puan ortalaması 1.68'de kaldı.

Sakatlığa bağlı olarak 28, kart cezası nedeniyle 1 ve hazır olmadığı için de 2 maç kaçırdı.

Oynadığı kadar oynamadığı maç sayısına ulaştı. Daha önce aynı durum Van Persie'yi transfer eden Fenerbahçe'nin başına gelmiş, Hollandalı futbolcu 31'i sakatlık yüzünden 51 maç kaçırmıştı.