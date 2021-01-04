Haberler Galatasaray Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Taraftardan isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana sakatlık sebebiyle fazlaca maç kaçıran Kolombiyalı yıldız , uzun sakatlık döneminin ardından ligin ligin 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girmiş ancak tekrar sakatlanarak saha kenarına alınmıştı. Hal böyle olunca sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuya tepki gösterirken "Cam mısın porselen mi?" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:04 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

'da oynadığından daha fazla sayıda maç kaçıran , Antalyaspor karşısında sadece 30 dakika sahada kalabildi.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Uzun sakatlığının ardından Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kolombiyalı, 76. dakikada yeniden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

5 milyon Euro ücret alan 'nun sürekli sakatlanması sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Sosyal medyada, "Cam mısın, porselen mi?" diye sorulurken birçok taraftar gönderilmesini istedi. Ayrıca "Taraftar olarak onu biz istedik"

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

"Umarım bundan sonrası için taraftara iyi bir ders olur" şeklinde özeleştiriler de vardı.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

'ın 'nun oynadığı maçlardaki puan ortalaması 1.68'de kaldı.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Sakatlığa bağlı olarak 28, kart cezası nedeniyle 1 ve hazır olmadığı için de 2 maç kaçırdı.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Oynadığı kadar oynamadığı maç sayısına ulaştı. Daha önce aynı durum Van Persie'yi transfer eden Fenerbahçe'nin başına gelmiş, Hollandalı futbolcu 31'i sakatlık yüzünden 51 maç kaçırmıştı.

Taraftardan Falcao isyanı! "Cam mısın porselen mi?"

Ancak Van Persie 87 maçta 36 gol atmış ve sarı-lacivertliler 2.02 puan ortalaması tutturmuştu.

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