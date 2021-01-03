Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

Uzun süren sakatlık sürecini atlattıktan sonra Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Radamel Falcao 'nun yeniden sakatlanması, ülkesi Kolombiya 'da da gündem oldu.

Galatasaray 'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta oyuna sonradan giren, ardından sakatlanıp kenara alınan Radamel Falcao , ülkesi Kolombiya 'da da gündem oldu.

"2021'E DE KÖTÜ GİRDİ"

Kolombiya basını, Falcao'nun bu sezon sadece 5 maça ilk 11'de başlayabildiğini yazarken, "Sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Aylar sonra oynayabildi ama sadece 32 dakika sahada kalabildi. 2020'de Türkiye'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra 2021'e de kötü bir başlangıç yaptı." ifadelerine yer verildi.