Haberler Galatasaray Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

'da gündem ! "Hayal kırıklığı yarattı"

'ın ile 0-0 berabere kaldığı maçta oyuna sonradan giren, ancak sakatlanarak kenara alınan , ülkesi 'da da hayal kırıklığı yarattı. Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun 2020'de olduğu gibi 'e de kötü bir başlangıç yaptığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 12:57
Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

Uzun süren sakatlık sürecini atlattıktan sonra maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan 'nun yeniden sakatlanması, ülkesi 'da da gündem oldu.

Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

'ın ile 0-0 berabere kaldığı maçta oyuna sonradan giren, ardından sakatlanıp kenara alınan , ülkesi 'da da gündem oldu.

Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

'nun, 'da kaçırdığı maç sayısının, oynadığı karşılaşma sayısından fazla olması dikkat çekiyor.

Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

Son olarak maçında sakatlanıp oyundan çıkan tecrübeli golcü, taraftarları tarafından sosyal medyada adeta topa tutulmuştu.

Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

'nun 2 aylık sakatlıktan dönüp tekrar sakatlanması, ülkesi 'da da geniş yer buldu.

Kolombiya'da gündem Falcao! "Hayal kırıklığı yarattı"

"2021'E DE KÖTÜ GİRDİ"
basını, 'nun bu sezon sadece 5 maça ilk 11'de başlayabildiğini yazarken, "Sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Aylar sonra oynayabildi ama sadece 32 dakika sahada kalabildi. 2020'de 'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra 'e de kötü bir başlangıç yaptı." ifadelerine yer verildi.

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