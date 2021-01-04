Haberler Galatasaray Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

'da ile ilgili karar verildi!

'da uzun süren sakatlığın ardından maçında formasına kavuşan , 'in 16. haftasında oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan maçında yeniden sakatlandı. Kolombiyalı golcünün 6 maç daha kaçırması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli futbolcu ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 00:42
Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

'da Kolombiyalı golcü Radamel devri sona eriyor...

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

Sarı-Kırmızılı takıma geçen sezonun başında transfer olan ve 1.5 yılda 9 milyon Euro'yu cebine koyan Kolombiyalı golcü bu süreçte 31 maçta oynadı, 32 maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

Son olarak Antalya maçındaki sakatlığı bardağı taşırdı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

KULÜP BULMASI İSTENECEK

En kritik maçlarda sakatlığı sebebiyle takımda yer almayan 'dan yönetim ara transfer döreminde takım bulmasını isteyecek.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

Kolombiyalı futbolcu kesin olarak gönderilecek.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

EN CİDDİ TALİBİ INTER MIAMI

Cimbom'un biletini kestiği 'nun en ciddi talibi ise Inter Miami.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

, devre arasında kulübe resmi teklif gelmesi halinde için bonservis bedeli talep etmeyecek. (Takvim)

Galatasaray'da Falcao ile ilgili karar verildi!

İŞTE 'NUN SAKATLIK KARNESİ

SON DAKİKA