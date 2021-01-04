GaleriGalatasarayGalatasaray transferde büyük oynuyor! 4 bomba ve F.Bahçe'ye çalım...
Galatasaray transferde büyük oynuyor! 4 bomba ve F.Bahçe'ye çalım...
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, 16. haftada sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve liderliği kaptırdı. Yeniden Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. İşte Cimbom'un listesinde yer alan 4 bomba isim ve detaylar...
04 Ocak 2021 Pazartesi 01:00, Güncelleme 04.01.2021 06:17
Galatasaray transferde büyük oynuyor! 4 bomba ve F.Bahçe'ye çalım...