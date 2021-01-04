Galeri Galatasaray Galatasaray transferde büyük oynuyor! 4 bomba ve F.Bahçe'ye çalım...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 4 bomba ve F.Bahçe'ye çalım...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, 16. haftada sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve liderliği kaptırdı. Yeniden Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. İşte Cimbom'un listesinde yer alan 4 bomba isim ve detaylar...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! 4 bomba ve F.Bahçe'ye çalım...

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