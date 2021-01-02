Haberler Galatasaray Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

ekiplerinden 'e büyük şok!

Son dakika transfer haberleri | 2 sezonluk şampiyonlukların ardından geçtiğimiz sezon zirveyi 'e kaptıran , son 4 yılda 3. şampiyonluğunu almak için büyük avantaj sahibi. 15 haftası geride kalan ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gözünü transfer dönemine çevirdi. Aslan'ın sezon başından bu yana ilgisinin olduğu o isme diğer ekipleri de talip oldu. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:56
Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

'de galibiyeti ile birlik lider konuma yükselen , koltuğu bırakmamak için harekete geçti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan 'da, gelecek ay dasahalara dönmüş olacak.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Sarı-kırmızılılar bunun yanı sıra transferde de nokta atışı yapmak istiyor. Aslan'ın bu doğrultuda sezon başından bu yana takipte olduğu 'in yıldız ismine iki ekibi de talip oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Transfer çalışmalarına hız veren takımlarından ve 'ün hedefinde aynı isim var…

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Özellikle teknik ekibinin uzun zamandır takip ettiği 31 yaşındaki 'in bedelsiz transfer edilebilecek olması, başka takımları da harekete geçirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Gibbs özellikle son ve maçlarında mükemmel oyunu ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

GALATASARAY DA TALİP OLMUŞTU

Bilindiği gibi forması giyen tecrübeli oyuncuya sezon başında da talip olmuş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Milliyet'in haberine göre ve yöneticilerin transferi bir an önce sonuçlandırmak için kısa sürede oyuncu ve kulübüyle temasa geçecekleri öğrenildi.

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