Süper Lig ekiplerinden Fatih Terim'e büyük şok!

Süper Lig'de Trabzonspor galibiyeti ile birlik lider konuma yükselen Galatasaray, koltuğu bırakmamak için harekete geçti.

Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Galatasaray'da, gelecek ay Muslera dasahalara dönmüş olacak.

Sarı-kırmızılılar bunun yanı sıra transferde de nokta atışı yapmak istiyor. Aslan'ın bu doğrultuda sezon başından bu yana takipte olduğu Premier Lig'in yıldız ismine iki İstanbul ekibi de talip oldu.

Transfer çalışmalarına hız veren İstanbul takımlarından Kasımpaşa ve Karagümrük'ün hedefinde aynı isim var…

Özellikle Kasımpaşa teknik ekibinin uzun zamandır takip ettiği 31 yaşındaki Kieran Gibbs'in bedelsiz transfer edilebilecek olması, başka takımları da harekete geçirdi.

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Gibbs özellikle son Manchester City ve Liverpool maçlarında mükemmel oyunu ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY DA TALİP OLMUŞTU



Bilindiği gibi West Bromwich forması giyen tecrübeli oyuncuya sezon başında Galatasaray da talip olmuş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.