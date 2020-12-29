Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasını galibiyetle kapattı. Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu.

Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili yönetime raporunu verdi. Terim, kesinlikle kiralık futbolcu istemediğini bildirdi.

Bu tür oyuncularda zaman zaman yaşanan aidiyet sorunu ve son olarak Onyekuru'nun geçen sezon bitmeden Monaco tarafından çağrılmasını örnek gösteren tecrübeli teknik adam, kiralamaya sıcak bakmadığının altını çizdi.

Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda Terim, Finansal Fair Play kriterlerini aşabilmek için zorunlu satın alma opsiyonunun iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

LUYINDAMA FORMÜLÜ Sezon sonunda UEFA'daki kısıtlamaların kalkacak olması nedeniyle, bu formül ile transfer yapmayı planlayan Cim-Bom, zorunlu satın alma opsiyonuyla bazı isimleri kadroya katmayı planlanıyor.

Galatasaray, Standart Liege'ten Luyindama'yı kadrosuna katarken de bu yolu izlemişti. 6 aylığına 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'nın sözleşmesindeki opsiyon sezon sonunda devreye girmiş, Demokratik Kongolu futbolcu 5 milyon euroya alınmıştı. Böylece Luyindama 3+5 milyon euroya gelmişti.