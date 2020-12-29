Haberler Galatasaray Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

Son dakika haberleri | 'de deplasmanında aldığı galibiyetle zirveye çıkan , devre arasında takımı güçlendirmek için harekete geçti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, flaş bir karar aldı. İşte tecrübeli teknik adamın transfer vetosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 11:08
Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

, 'in 15'inci haftasını galibiyetle kapattı. 'a konuk olan sarı kırmızılılar ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan 'in öğrencileri, önce 'yi ardında da 'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

'de zirvenin yeni sahibi , ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

'da , ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili yönetime raporunu verdi. Terim, kesinlikle kiralık futbolcu istemediğini bildirdi.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

Bu tür oyuncularda zaman zaman yaşanan aidiyet sorunu ve son olarak Onyekuru'nun geçen sezon bitmeden Monaco tarafından çağrılmasını örnek gösteren tecrübeli teknik adam, kiralamaya sıcak bakmadığının altını çizdi.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

Devre arasında yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda Terim, kriterlerini aşabilmek için zorunlu satın alma opsiyonunun iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

LUYINDAMA FORMÜLÜ

Sezon sonunda 'daki kısıtlamaların kalkacak olması nedeniyle, bu formül ile yapmayı planlayan Cim-Bom, zorunlu satın alma opsiyonuyla bazı isimleri kadroya katmayı planlanıyor.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

, 'ten Luyindama'yı kadrosuna katarken de bu yolu izlemişti. 6 aylığına 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'nın sözleşmesindeki opsiyon sezon sonunda devreye girmiş, Demokratik Kongolu futbolcu 5 milyon euroya alınmıştı. Böylece Luyindama 3+5 milyon euroya gelmişti.

Fatih Terim'den transfere veto! "Öyle gelecekse hiç gelmesin"

Milliyet'in haberine göre 'in transferde yaş konusunda da titiz davrandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın 25 yaş veya altında isimlerin transferini ağırlıklı olarak istediği, 30 yaş üstü isimlerin transferine kesinlikle çok soğuk baktığı bildirildi.

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