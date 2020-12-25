Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Faslı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, Belhanda'nın Galatasaray'ı sevdiğini ve takımda kalmak istediğini ifade etti. Gözler sarı-kırmızılı takıma çevrilirken yönetim, Younes Belhanda ile ilgili kararını verdi.

BELHANDA'YA YENİ SÖZLEŞME!

Galatasaray, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Younes Belhanda için "yeni sözleşme" kararı çıktı.

KAZANDIĞI ÜCRETİN YARISINDAN AZ!

NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.

Galatasaray'dan 3,35 milyon euro maaş alan Belhanda, Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.