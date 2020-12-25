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'dan flaş Younes kararı! İşte önerilen sözleşme

'da yıllık maaşıyla en fazla kazanan oyuncular arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Younes 'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetimin Faslı futbolcuya önerdiği yeni sözleşme ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 18:23
Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes 'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

Faslı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, 'nın 'ı sevdiğini ve takımda kalmak istediğini ifade etti. Gözler sarı-kırmızılı takıma çevrilirken yönetim, Younes Belhanda ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

BELHANDA'YA YENİ SÖZLEŞME!
, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Younes için "yeni sözleşme" kararı çıktı.

Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

KAZANDIĞI ÜCRETİN YARISINDAN AZ!
NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.

Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

'dan 3,35 milyon euro maaş alan , Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.

Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda kararı! İşte önerilen sözleşme

2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen , kariyerinde 116 maça çıktı ve 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

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