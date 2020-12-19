Haberler Galatasaray İmparator’dan iki değişiklik!

’dan iki değişiklik!

, Hatayspor maçı 11'inden 2 ismi değiştirdi. , Hatayspor mücadelesine 11'de başlayan kaleci ve sol bek Emre Taşdemir'in yerine ile Saracchi'ye şans verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 23:25 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
İmparator’dan iki değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı 11'inden 2 ismi değiştirdi. , Hatayspor mücadelesine 11'de başlayan kaleci ve sol bek Emre Taşdemir'in yerine ile Saracchi'ye şans verdi. Fatih ve Emre hasta oldukları için forma giyemediler. Son lig maçında oyuna girdikten sonra gol atan Kerem Aktürkoğlu da kadroda yoktu.

2 HAFTA SONRA FORMAYI ALDI
Cimbom'da Marcelo Saracchi sakatlığı döneminde formasını Emre Taşdemir'e kaptırmıştı. Emre'nin hafta arasında hastalanması sonrası Uruguaylı futbolcu yeniden sahne aldı. Ancak 22 yaşındaki futbolcu beklenilen oyunu sergileyemedi. Sakatlığı öncesi sol kanattan sürekli bindiren Saracchi dün Karagümrük karşısında etkili değildi. 60. dakikada yerini 'a bıraktı.

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