İmparator’dan iki değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı 11'inden 2 ismi değiştirdi. İmparator, Hatayspor mücadelesine 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ve sol bek Emre Taşdemir'in yerine Okan Kocuk ile Saracchi'ye şans verdi. Fatih ve Emre hasta oldukları için forma giyemediler. Son lig maçında oyuna girdikten sonra gol atan Kerem Aktürkoğlu da kadroda yoktu.

2 HAFTA SONRA FORMAYI ALDI

Cimbom'da Marcelo Saracchi sakatlığı döneminde formasını Emre Taşdemir'e kaptırmıştı. Emre'nin hafta arasında hastalanması sonrası Uruguaylı futbolcu yeniden sahne aldı. Ancak 22 yaşındaki futbolcu beklenilen oyunu sergileyemedi. Sakatlığı öncesi sol kanattan sürekli bindiren Saracchi dün Karagümrük karşısında etkili değildi. 60. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.