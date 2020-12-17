Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör bombası!

'dan ve bombası!

'da son maçlarda sahaya sürdüğü futbolcularla gençlere verdiği önemi gösterdi. çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, 'da yıldızını parlatan ve için atağa kalktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:41 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör bombası!

, 'ın yeğeni 'ı (18) kadrosuna katmayı çok istiyor. 17 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Ayrıca 'un, 'yi 5-4 yendiği kupa maçında 4 gol birden atan (19) de bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde... Bu sezon 15 maçta 9 gol atan 19 yaşındaki forvet oyuncusunun Galatasaray taraftarı olması ise genç oyuncuyu daha da yaklaştırıyor.

Ali Akman'ın bu sezon Bursa ile sözleşmesi sona eriyor. Yine yeşil-beyazlı ekibin altyapısından çıkan Batuhan Kör'ün ise 2023 yılına kadar kulübüyle anlaşması bulunuyor.

BİZE ULAŞIN