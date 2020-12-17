Galatasaray'dan Ali Akman ve Batuhan Kör bombası!

Galatasaray, Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı (18) kadrosuna katmayı çok istiyor. 17 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Ayrıca Bursaspor'un, Göztepe'yi 5-4 yendiği kupa maçında 4 gol birden atan Batuhan Kör (19) de bir süredir sarı-kırmızılıların gündeminde... Bu sezon 15 maçta 9 gol atan 19 yaşındaki forvet oyuncusunun Galatasaray taraftarı olması ise genç oyuncuyu daha da yaklaştırıyor.



Ali Akman'ın bu sezon Bursa ile sözleşmesi sona eriyor. Yine yeşil-beyazlı ekibin altyapısından çıkan Batuhan Kör'ün ise 2023 yılına kadar kulübüyle anlaşması bulunuyor.