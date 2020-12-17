Transfer haberi: Salih Uçan'ın gönlü Galatasaray'da! Etebo'nun yerine geliyor

Galatasaray'ın gözü Salih Uçan'da… 26 yaşındaki futbolcu ile aracılar vasıtasıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Fatih Terim'in kendisiyle çalışmak istediğini anlatıyor. Sarı-kırmızılı formayı giymek istiyorsa fedakarlıkta bulunması belirtiliyor. Salih, Trabzonspor ve Beşiktaş ile de anılıyor ama aklının Galatasaray'da olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin kendisinden kurtulmak için Genoa'ya Zajc'ın transferi sırasında kendisini bilgisi dışında bedava gönderdiği ortamda Salih Uçan, Galatasaray'a giderek, kendisini yeniden göstermeyi amaçlıyor. Etebo'dan çok da memnun olmayan Fatih Terim, Taylan Antalyalı'nın yanına Salih'i koymayı planlıyor.



SÖZ ALANYA'DA

Salih Uçan'ın Alanya ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Başarılı oyuncuyu bedelsiz göndermek istemeyen Güney ekibinin, ara dönemde gelecek cazip bir öneriye sıcak bakabileceği belirtiliyor.