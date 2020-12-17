Haberler Galatasaray Transfer haberi: Salih Uçan'ın gönlü Galatasaray'da! Etebo'nun yerine geliyor

haberi: 'ın gönlü 'da! Etebo'nun yerine geliyor

Ara döneminde Etebo ile yolları ayırmayı planlayan 'da orta saha mevkisi için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör 'in 'da yıldızını parlatan 'ı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. 26 yaşındaki futbolcunun da sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Transfer haberi: Salih Uçan'ın gönlü Galatasaray'da! Etebo'nun yerine geliyor

'ın gözü 'da… 26 yaşındaki futbolcu ile aracılar vasıtasıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 'in kendisiyle çalışmak istediğini anlatıyor. Sarı-kırmızılı formayı giymek istiyorsa fedakarlıkta bulunması belirtiliyor. Salih, ve ile de anılıyor ama aklının Galatasaray'da olduğu belirtiliyor. 'nin kendisinden kurtulmak için Genoa'ya Zajc'ın transferi sırasında kendisini bilgisi dışında bedava gönderdiği ortamda Salih Uçan, Galatasaray'a giderek, kendisini yeniden göstermeyi amaçlıyor. Etebo'dan çok da memnun olmayan Fatih Terim, Taylan Antalyalı'nın yanına Salih'i koymayı planlıyor.

SÖZ ALANYA'DA
Salih Uçan'ın Alanya ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Başarılı oyuncuyu bedelsiz göndermek istemeyen Güney ekibinin, ara dönemde gelecek cazip bir öneriye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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