Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunda bazı değişiklikler yapmayı amaçlayan Galatasaray'da operasyon başladı.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunda bazı değişiklikler yapmayı amaçlayan Galatasaray'da operasyon başladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Garry Rodrigues'i gündemine almıştı.
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Garry Rodrigues tekrar Al İttihad'a geri dönmüştü.
SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK!
Türkiye'da Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues, takımı Al İttihad ile sözleşme uzatacak.
GALATASARAY TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Al-İttihad teknik direktörü Fabio Carille, Rodrigues için gelen tüm tekliflerin geri çevrilmesini istedi. Bu teklifler arasında Galatasaray'ın satın alma ya da kiralama teklifleri de vardı.
Brezilyalı teknik direktörün isteği üzerine oyuncuyla 2 yıl daha sözleşme yapılmasının zemini hazırlanıyor. Rodrigues'in hali hazırda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.