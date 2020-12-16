Haberler Galatasaray Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

haberi: 'dan flaş kararı! ...

'deki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'a dönen , 'ın gündemine gelmişti. Ocak ayında kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran ekibinin Aslan'ın teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:03
Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

Ocak ayındaki ara döneminde kadrosunda bazı değişiklikler yapmayı amaçlayan 'da operasyon başladı.

Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu 'i gündemine almıştı.

Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu 'de kiralık olarak geçiren tekrar Al İttihad'a geri dönmüştü.

Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK!
Türkiye'da ve formaları giyen , takımı Al İttihad ile sözleşme uzatacak.

Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

GALATASARAY TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Al-İttihad teknik direktörü Fabio Carille, Rodrigues için gelen tüm tekliflerin geri çevrilmesini istedi. Bu teklifler arasında 'ın satın alma ya da kiralama teklifleri de vardı.

Transfer haberi: Al Ittihad'dan flaş Garry Rodrigues kararı! Galatasaray...

Brezilyalı teknik direktörün isteği üzerine oyuncuyla 2 yıl daha sözleşme yapılmasının zemini hazırlanıyor. Rodrigues'in hali hazırda kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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