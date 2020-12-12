Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'da Babel, Saracchi ve Falcao'nun son durumu

İşte 'da Babel, Saracchi ve Falcao'nun son durumu

'de 12. haftayı "bay" geçecek , 5. turunda Salı günü sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Cimbom'da Babel fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, ve , kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:59
İşte Galatasaray'da Babel, Saracchi ve Falcao'nun son durumu

, 5. turunda Salı günü sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından teknik çalışmalar ve pas oyunları gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde ise tam sahada dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, ve , kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, kupada oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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