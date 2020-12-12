Irkçılık yapıldı

Lyon'da top koşturan Jason Denayer'den flaş itiraf. Belçikalı futbolcu, "Galatasaray'da oynarken 2016 yılında Lazio ile Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştık. Bana ırkçılık yapıldığını hakeme söyledim ama 'Oynamaya devam et' dedi. Irkçı sözler kabul edilse de daha fazlası yapılmıyor. Sanıyorum bütün siyahlar bunu bir noktada yaşadı" şeklinde konuştu.