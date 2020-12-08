İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Christian Luyindama, bu sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.

Ancak Demokratik Kongolu stoper, buna rağmen Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Luyindama için daha önce de Galatasaray'ın kapısını çalan Premier Lig ekibi Everton'ın, devre arasında yeniden sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı belilrtildi.

Takvim'de yer alan habere göre İngilizler, Cimbom'a devre arasında 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunacak.