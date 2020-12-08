Haberler Galatasaray İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

'ın başarılı stoperi 'ya İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor... stoperi kadrosuna katmak için harekete geçen ekibinin, devre arasında sarı-kırmızılı kulübe cazip bir transfer teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. İşte o takım ve yapılacak teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 01:12
İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken , bu sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.

İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Ancak stoper, buna rağmen Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Luyindama için daha önce de 'ın kapısını çalan ekibi Everton'ın, devre arasında yeniden sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı belilrtildi.

İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Takvim'de yer alan habere göre İngilizler, Cimbom'a devre arasında 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunacak.

İngilizlerin Luyindama aşkı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

'da yaşadığı sakatlık sonrası son 3 haftada kadroda olmasına rağmen 'in 11'de şans vermediği 26 yaşındaki stoperin 15 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda satışına sıcak bakılıyor.

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