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’dan sevgilerle!

Sezona tutuk başlayan Senegalli son 3 maçta 5. golünü kaydetti. 29 yaşındaki santrfor, ’nin ortasını nefis kontrol edip usta işi bir vuruşla ağları sarstı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Kral’dan sevgilerle!

'da Falcao yoksa Diagne var... Senegalli yıldız sarı-kırmızılıların gol yükünü çekmeye devam ediyor. Sezon başında Avrupa Ligi'ndeki Neftçi maçında iki gol attıktan sonra ortadan kaybolan 29 yaşındaki yıldız, son üç haftada coştu. filelerini penaltıdan sarsan Diagne, deplasmanında hat-trick'le maçın kahramanı olmuştu. Senegalli, 32'de şık bir gol attı. 'nin ortasını göğsüyle harika kontrol eden '' usta işi bir vuruşla bu sezon 7. golünü attı.

'3 PUAN GOLDEN ÖNEMLİYDİ'
51. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpas üzerinden auta atarak net fırsat kaçırdı. Bu sezon ligde 10. maçına çıkan Diagne, Falcao ile gol sayısını eşitledi. Falcao ilk 6 haftada 5 gol atarken, Diagne son 3 maçta 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Diagne maç sonu, "Gol atmak benim için önemli ama 3 puan daha önemliydi. Diop bana Senegal'de ağabeylik yaptı. Bizler için çok şey yaptı. Dolayısıyla bu golümü ona armağan ettim" diye konuştu.

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