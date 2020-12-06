Kral’dan sevgilerle!

Galatasaray'da Falcao yoksa Diagne var... Senegalli yıldız sarı-kırmızılıların gol yükünü çekmeye devam ediyor. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi maçında iki gol attıktan sonra ortadan kaybolan 29 yaşındaki yıldız, son üç haftada coştu. Kayseri filelerini penaltıdan sarsan Diagne, Çaykur Rize deplasmanında hat-trick'le maçın kahramanı olmuştu. Senegalli, 32'de şık bir gol attı. Feghouli'nin ortasını göğsüyle harika kontrol eden 'Kral' usta işi bir vuruşla bu sezon 7. golünü attı.

'3 PUAN GOLDEN ÖNEMLİYDİ'

51. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpas üzerinden auta atarak net fırsat kaçırdı. Bu sezon ligde 10. maçına çıkan Diagne, Falcao ile gol sayısını eşitledi. Falcao ilk 6 haftada 5 gol atarken, Diagne son 3 maçta 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Diagne maç sonu, "Gol atmak benim için önemli ama 3 puan daha önemliydi. Diop bana Senegal'de ağabeylik yaptı. Bizler için çok şey yaptı. Dolayısıyla bu golümü ona armağan ettim" diye konuştu.