Düşük maaş aldım

Viitorul'daki teknik direktörlük döneminden bahseden Hagi; "Diğerlerinin paraya ihtiyacı vardı, ben en düşük maaşı alan kişiydim. Parayla ilgilenmiyordum, tek isteğim kulübü üst seviyede tutmaktı. Genç isimlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.