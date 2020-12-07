Haberler Galatasaray Düşük maaş aldım

Düşük maaş aldım

'ın efsanesi , yaptığı fedakarlıklar üzerine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:07 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Düşük maaş aldım

Viitorul'daki teknik direktörlük döneminden bahseden Hagi; "Diğerlerinin paraya ihtiyacı vardı, ben en düşük maaşı alan kişiydim. Parayla ilgilenmiyordum, tek isteğim kulübü üst seviyede tutmaktı. Genç isimlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN