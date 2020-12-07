Viitorul'daki teknik direktörlük döneminden bahseden Hagi; "Diğerlerinin paraya ihtiyacı vardı, ben en düşük maaşı alan kişiydim. Parayla ilgilenmiyordum, tek isteğim kulübü üst seviyede tutmaktı. Genç isimlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Düşük maaş aldım
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, yaptığı fedakarlıklar üzerine açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:07 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50