Başkanla da görüşeceğim

Terim maç öncesi de ilginç açıklamalar yaptı. Usta hoca, koronavirüs önlemi olarak "Son maçlarda kampı kaldırdım. Maç günü öğlen Florya'da buluşuyoruz. Eğer olabilirse maç günleri gidebilirsek deplasmanlara maç günü gideceğiz. Başkan ve yönetimle görüşmem olacak. Bir şey yapabilirsek Arena'nın altında, kampla ilgili yapılması gereken şeyler olacak" dedi

MECBURİYETİMİZ VAR!

Pandemi sürecinde toplu hareket etmek zorunda kaldıklarını aktaran Terim, "Hepimizin, ülkemizin sıkıntılı günleri atlatmak kolay değil. Toplu hareket edilmesin deniyor. Biz kafile olarak hareket ediyoruz. Biz toplu hareket etmeye mecburuz. Topla hareket etmeye de mecburuz. Allah tüm ülkeye, tüm insanlara yardım etsin" diye konuştu.



