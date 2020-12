G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim farklı galibiyet ve güzel oyun nedeniyle oldukça keyifliydi. Usta hoca "Son 3 maçta ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. Keşkelerimiz var muhakkak. İyi ki'lerimiz var. Sonuçta oyuncularım kutlanacak iş yaptı. Kendilerini kutluyor, teşekkür ediyorum. Bütün rakamlarda önde olduğumuz görünüyor 3 maçta. Bu da beni sevindiriyor" dedi.



İZLEYEN KEYİF ALIYOR

Sarı kırmızılı hoca şöyle devam etti: Heyecanlı maçlar seyrediyor bizi seyredenler. Ben de kenardan zaman zaman bugün bir Rize maçı kadar oynamasak da keyif alarak izliyorum. Oyunu bazen domine eden, 1 isabetli şutla bitirdi Hatayspor. Bizimse 3 maçta 60 şutumuz var." Terim, 1000. gol için de "Önemli bir rakam. G.Saray'a ve bana hayırlı olsun. Gurur verici bir şey" ifadesini kullandı.

KALBİMİZ ÇARPA ÇARPA...

Koronavirüsü sürecinin zorluklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Milli takıma gönderdiğimiz oyuncuların dönüşteki sakatlığı ve maalesef korona olan oyuncularımızla ilgisi var. Her teknik adamın çok zorlandığını düşünüyorum. Her kulüp zorlanıyor. Öyle bir şey ki, Babel hepsinden önce oldu. Arda burada oldu. Aralarında 1 hafta var. Bazılarının eksiği var. Bir diğer ondan daha eksik. Bunların hepsinin programını yapmak, hepsini bir anda potaya sokmak kolay değil. Sağlık heyetimiz müthiş ve özveriyle çalışıyor. Kalbimiz çarpa çarpa test sonuçları bekliyoruz. Sadece biz değil, her kulüp böyle" dedi.

ADALET ADINA YAPTIM

Rize maçının ilk 11'ini değiştirmemesini değerlendiren Terim, "2 haftadır iyi oynuyor takım. Son maçı neredeyse son dönemin en iyi maçı olarak kapattılar. Bir de mecburi haller var. Onun için onları hem ödüllendirmek adına, hem de adalet adına öyle karar verdim" ifadelerini kullandı.