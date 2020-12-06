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Kovid’i de yendiler

Terim, Rize 11’ini bozmadı. Testleri negatif çıkan , ve da dün akşam kadroya dahil edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Kovid’i de yendiler
Hatayspor'u konuk eden 'da teknik direktör , son oynanan müsabakasının ilk 11'ini korudu. Kazanan kadro ile devam eden sarı-kırmızılı ekipte koronavirüsü atlatan , Younes ve müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren ve Marcelo Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan omar Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan , Atakaş Hatayspor temsilcisine karşı forma giyemedi. ile birlikte maçı tribünden seyrettiler.
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