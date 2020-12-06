Kovid’i de yendiler

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:28Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu. Kazanan kadro ile devam eden sarı-kırmızılı ekipte koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan omar Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Ryan Babel, Atakaş Hatayspor temsilcisine karşı forma giyemedi. Fernando Muslera ile birlikte maçı tribünden seyrettiler.