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Evinde de parladı

, 'da yeni bir sayfa açtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Evinde de parladı
, 'da yeni bir sayfa açtı. son olarak evinde kayserispor ile karşılaşan sarıkırmızılı ekip baskılı bir futbol sergilemesine karşın bu maçtan beraberlikle ayrılmış ve sahasındaki puan kayıpları 7'ye çıkmıştı. cimbom, hatay karşısında 3-0'lık galibiyete ulaşarak yeni bir sürprize izin vermedi. evinde bu sezon 6. maçını oynayan galatasaray toplamda 11 puana ulaştı. buna karşılık deplasmanda 5 maçta 12 puan alarak daha iyi bir performans çizdi.
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