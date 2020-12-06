Evinde de parladı

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:27Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Galatasaray, Türk Telekom'da yeni bir sayfa açtı. son olarak evinde kayserispor ile karşılaşan sarıkırmızılı ekip baskılı bir futbol sergilemesine karşın bu maçtan beraberlikle ayrılmış ve sahasındaki puan kayıpları 7'ye çıkmıştı. cimbom, hatay karşısında 3-0'lık galibiyete ulaşarak yeni bir sürprize izin vermedi. evinde bu sezon 6. maçını oynayan galatasaray toplamda 11 puana ulaştı. buna karşılık deplasmanda 5 maçta 12 puan alarak daha iyi bir performans çizdi.