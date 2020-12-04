Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

İşte 'ın ara planı! 10 ismin durumu netleşiyor

'de şampiyonluk planları yapan , bir yandan da devre arası transferleri için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Mayıs'a kadar görevine devam eden yönetim ocak ayı için 'dan 'e 10 oyuncu için yol haritası hazırladı. İşte Aslan'ın ara planı ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:19 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

'da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü kongre pandemi nedeniyle iptal oldu. Başkan ve yönetimi mayıs ayına kadar görevine devam edecek.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

Sezon başında teknik heyetin beklediği transferleri gerçekleştiremeyen ve eleştiri alan yönetim, devre arasına çok iyi hazırlanıyor. Öncelikle yeni transferler için kaynak yaratılması planlanıyor. Bu nedenle takımda durumu belirsiz olan oyuncularla ilgili bir ön hazırlık yapılırken gelecek taleplere göre bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazıları ise kiralanacak.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

MARCAO: Sezon başında Roma'nın da istediği Marcao için 15 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmezse görüşme dahi yapılmayacak.

LUYINDAMA: Everton'la görüşmeler devam ediyor.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

ETEBO: Kiralık sözleşmesinin feshi için menajeri 'a çağrıldı.

ÖMER BAYRAM: Dorukhan Toköz'ün takasında kullanılması bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

BABEL: Ocak ayında giderse, dur denmeyecek.

SEKIDIKA: 'da forma şansı zor görünüyor ve kiralık verilecek.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

BELHANDA: Giderse satılacak, kalırsa sezon sonuna kadar tutulacak. Sözleşme yenileme işlemleri ocak ayından sonra netleşecek.

FEGHOULI: 'ya benzer bir yol izlenecek.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

DIAGNE: Abdurrahim Albayrak'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği Mbaye Diagne için yönetim görüşmelere açık.

İşte Galatasaray'ın ara transfer planı! 10 ismin durumu netleşiyor

FALCAO: Inter Miami ve ile anılıyor. Maliyeti de düşünülerek uygun bir bonservis bedeli ile gönderilecek.

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