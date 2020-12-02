Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

Bu sezon Bursaspor forması altında harika bir performans sergileyen Ali Akman için transfer savaşı başlıyor.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakın takibinde bulunan genç futbolcu, Avrupa ekiplerinin de radarında bulunuyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK!

Fenerbahçe ve Galatasaray, 18 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu ayın sonunda kulübün de iznini alarak görüşmelere başlayabilecek.

İLK TERCİHİ AVRUPA!

Takvim'in haberine göre, Bursaspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ali Akman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'la masaya oturacağı ancak ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi.

LILLE DEVREDE!

Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi Türk yıldızlar olan Lille'in Ali Akman için de devrede olduğu belirtiliyor. Genç forvetin de Lille'e sıcak baktığı belirlendi.