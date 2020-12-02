Haberler Galatasaray Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

haberi: ve 'ın savaşı! İşte onun gönlündeki takım

1. Lig ekiplerinden 'da gösterdiği performansla sivrilen transferin gözdesi oldu. Yeşil-beyazlıların yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu için ve devrede bulunuyor. Ali Akman'ın olmaya sıcak baktığı kulüp ise belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:26
Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

Bu sezon forması altında harika bir performans sergileyen için savaşı başlıyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

Süper Lig devleri ve 'ın yakın takibinde bulunan genç futbolcu, Avrupa ekiplerinin de radarında bulunuyor.

Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK!
ve , 18 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu ayın sonunda kulübün de iznini alarak görüşmelere başlayabilecek.

Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

İLK TERCİHİ AVRUPA!
Takvim'in haberine göre, 'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 'ın ve 'la masaya oturacağı ancak ilk tercihinin Avrupa olduğu öğrenildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

LILLE DEVREDE!
Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi Türk yıldızlar olan Lille'in için de devrede olduğu belirtiliyor. Genç forvetin de Lille'e sıcak baktığı belirlendi.

Transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ali Akman savaşı! İşte onun gönlündeki takım

18 yaşındaki bu sezon 1. Lig'de 11 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

BİZE ULAŞIN