Haberler Galatasaray GSYİAD ödülleri dağıtıldı

ödülleri dağıtıldı

ve tarafından geleneksel olarak düzenlenen ' Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:46 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
GSYİAD ödülleri dağıtıldı

ve tarafından geleneksel olarak düzenlenen ' Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı. 'daki ödül törenine Başkan , Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yöneticiler ile ödül kazanan basın mensupları katıldı. Başkan Cengiz, "Basın emekçilerimize tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

UMARIM BİZİ AVLAMAZLAR!
GSYİAD ödül töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, sağlığının giderek düzeldiğini belirterek ilginç ifadeler kullandı. Cengiz, "Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim, merdivenden dik çıktım, giderek toparlıyorum. İyi olur. Umarım bizi avlamazlar" dedi.

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