GSYİAD ödülleri dağıtıldı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türk Telekom'daki ödül törenine Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yöneticiler ile ödül kazanan basın mensupları katıldı. Başkan Cengiz, "Basın emekçilerimize tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

UMARIM BİZİ AVLAMAZLAR!

GSYİAD ödül töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, sağlığının giderek düzeldiğini belirterek ilginç ifadeler kullandı. Cengiz, "Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim, merdivenden dik çıktım, giderek toparlıyorum. İyi olur. Umarım bizi avlamazlar" dedi.